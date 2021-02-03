Начальником управления экономики и инвестиций Ижевска стал Евгений Леонтьев

Евгений Леонтьев назначен на пост начальника управления экономики и инвестиций администрации Ижевска. Ранее он работа в управлении экономического развития администрации Завьяловского района, с 2018 года — возглавлял его, сообщает пресс-служба городской администрации. Отметим, что на новой должности господин Леонтьев заменит Дмитрия Загребина, который ранее был назначен замглавы администрации Ижевска.

Напомним, что ранее Евгений Леонтьев стал финалистом конкурса на пост главы Ижевска вместе с нынешним главой Олег Бекмеметьевым. Подробности читайте в материале «Сохранил позиции».