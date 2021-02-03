В Югре выявлено еще 146 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) коронавирусной инфекцией заразились 146 человек, три пациента скончались, сообщил региональный оперативный штаб. На момент выявления инфекции у 119 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, два человека переносили заболевание бессимптомно.

Инфекция подтвердилась у жителей 19 муниципалитетов. Больше всего заразившихся выявлено в Сургуте, где COVID-19 заразились 45 человек. В Нефтеюганске заболели 15 югорчан, в Березовском районе — 13, в Югорске — 11.

За весь период пандемии в Югре коронавирусом заразились 48 155 человек. Из них 45 137 уже выздоровели, 675 пациентов скончались. По данным на 3 февраля, состояние 85 пациентов оценивается как тяжелое, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).