Свердловская ФСИН разрешила свидания в колониях и СИЗО

ГУ ФСИН по Свердловской области открыло колонии и СИЗО для длительных и краткосрочных свиданий, сообщили в пресс-службе управления. Посещать учреждения можно только при наличии средств индивидуальной защиты.

Для длительных свиданий посетителям необходимо предоставить справку об отсутствии контакта с больными, переносящими инфекционные заболевания, со сроком не позднее пяти дней.

«Если свидание запланировано на праздничные и выходные дни длительностью более пяти дней, то необходима справка сроком не позднее последнего рабочего дня накануне праздников и выходных», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что, в случае выявления признаков заболевания, длительное свидание немедленно прекращается, а осужденного изолируют в отдельное помещение.

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 71 145 случаев заболевания COVID-19. Более 63 тыс. пациентов уже выздоровели, 2 063 больных скончались.