«Автомобилист» в Екатеринбурге встретится с «Ак Барсом»

Сегодня, 1 февраля, хоккейный клуб «Автомобилист» проведет четвертый матч с казанским «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.00 в КРК «Уралец».

По итогам прошлой встречи, которая состоялась 28 января, уральцы проиграли со счетом 1:3. В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Ак Барс» провели четыре встречи. Лишь в одном матче победу одержала уральская команда.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с «Барысом» (Нур-Султан). Матч завершился победой команды из Екатеринбурга со счетом 2:3. Из прошедшей пятидесяти двух игры текущего сезона «Автомобилист» одержал победу в двадцати семи. Уральский клуб занимает пятое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.