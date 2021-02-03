Завершены следственные действия по делу мэра Томска

В Томске Следственный комитет РФ (СКР) завершил следственные действие по делу главы города Ивана Кляйна, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), сообщили в томском управлении СКР. В ближайшее время градоначальник, который с ноября 2020 года находится в СИЗО, приступит к ознакомлению с материалами следствия. «1 февраля в 18:00 следствие уведомило Ивана Кляйна и его защитников об окончании предварительного следствия по уголовному делу, признав, что все следственные действия по делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения»,— пишут в своем Telegram-канале адвокаты градоначальника.

Ивана Кляйна задержали в середине ноября 2020 года. Первоначально его обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, глава Томска помешал местному предпринимателю получить земельный участок, примыкающий к заводу ОАО «Томское пиво». Иван Кляйн является основным акционером этого предприятия. В дальнейшем в деле появился новый эпизод. Якобы градоначальник помог своей дочери с получением участка городской земли площадью 850 кв. м в обход установленных законом процедур и по заниженной, как считает следствие, стоимости. В последнем эпизоде расследования говорится о том, что мэр покровительствовал компании «Томское пиво». Защита опровергает выдвинутые против мэра обвинения.

Подробнее о том, как суд отстранил чиновника от должности на время следствия, — в материале “Ъ-Сибирь” «Мэры прямого воздействия».

Илья Николаев