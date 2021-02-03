В Москве сняли ограничения с центральных станций метро

В московском метро больше не действуют ограничения на работу центральных станций метро. Они были введены ночью на фоне несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«Все станции метро работают в штатном режиме. Ограничения работы центральных станций сняты»,— говорится в сообщении департамента транспорта в Telegram. Полиция ранее потребовала закрыть станции «Охотный ряд», «Площадь революции», «Александровский сад» и «Театральная».

Акции протеста начались в Москве и Санкт-Петербурге 2 февраля после оглашения решения суда по делу оппозиционера Алексея Навального. Ему изменили условный срок на реальный. Фактически он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. По информации «ОВД-Инфо», в ходе акций было задержано около 1,4 тыс. человек.

Подробнее о решении суда — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».