БЦ «Авангард» в центре Перми подешевел до 134,5 млн рублей

Бизнес-центр «Авангард» на ул. 25 Октября, 101, выставленный на продажу «Агентством по страхованию вкладов» еще год назад, подешевел на 42,8%. В объявлении на сайте avito.ru указано, что помещения в БЦ «Авангард» площадью в 3,7 тыс. кв. м продаются за 134,5 млн руб. В январе 2020 года этот объект недвижимости экспонировался за 235 млн руб.

БЦ «Авангард» продается на торгах на электронной площадке АО «Российский аукционный дом». Владельцем объекта является госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В единый лот входят помещения в «Авангарде», земельный участок площадью 690 кв. м и инженерные сети общей протяженностью 138,88 м. Покупатель бизнес-центра класса «А» также получает права требования к ООО «Консалтинг-Сервис-1» (компании принадлежит объект), обеспеченные залогом принадлежащих обществу земельного участка и 5 нежилых помещений. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1 февраля до 31 марта.

БЦ «Авангард» высотой в 11 этажей был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. Инвестором выступало ООО «Консалтинг-Сервис-1». Актив был получен госкорпорацией АСВ в 2011 году в рамках санации банка «Союз» по соглашению об отступном, в качестве частичного погашения задолженности по кредиту прежними владельцами бизнес-центра. Впервые о намерениях АСВ продать помещения в БЦ «Авангард» стало известно еще в 2013 году. Госкорпорация планировала реализовать его на открытом аукционе до конца 2013 года.