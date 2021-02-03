Арендатор бани в центре Перми оспаривает решение суда об освобождении здания

Арендатор Пушкинской бани – АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Энергия» - подал апелляционную жалобу на решение арбитража расторгнуть договор аренды объекта. По данным материалов дела, жалоба была подана в 17 арбитражный апелляционный суд 19 января 2021 года. Однако заявление подали с нарушением требований, и 21 января 2021 года апелляционный суд оставил ее без движения. Отметим, что «Спортивно-оздоровительный центр «Энергия» арендует Пушкинскую баню с ноября 2018 года, однако власти Перми потребовали расторгнуть договор с компанией из-за долгов по аренде.

С 2019 года в суде рассматривался иск департамента имущественных отношений о расторжении договора аренды Пушкинской бани на ул. Пушкина, 64. С компании также взыскивали 1,5 млн руб. долга. «Спортивно-оздоровительный центр «Энергия» подконтролен Валерию Япарову, арендовавшему баню почти 15 лет, пока предпринимателя не признали банкротом. После возврата имущества мэрия планирует сдать помещения в концессию или долгосрочную аренду. В департаменте имущественных отношений поясняли, что расторгнуть договор с организацией решили в связи с долгами арендатора.

Во время рассмотрения дела краевой арбитраж уточнил, что общий размер задолженности СОЗ «Энергия» по арендной плате составляет 904 тыс. руб. Имеющаяся задолженность формировалась длительное время, а также сложилась в период до введения ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Материалы дела подтвердили систематическое невнесение арендатором арендной платы. Доводы ответчика о невозможности вносить арендные платежи за период с 19 июня 2019 года по 30 сентября 2019 года в размере 845 тыс. руб. в связи с затоплением объекта не получили правового подтверждения. В результате 30 ноября 2020 года суд частично удовлетворил иск мэрии, постановив расторгнуть договор аренды здания. Также в пользу департамента имущественных отношений с СОЗ «Энергия» решено взыскать 904 тыс. руб. долга. Арендатора обязали освободить занимаемые площади в Пушкинской бане.