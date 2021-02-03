Липецкие власти хотят увеличить штрафы за неоплату будущих платных парковок

Управление информатизации администрации Липецкой области подготовило проект закона «О внесении изменений в статью 5.15 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях». Речь идет об увеличении штрафа за неоплату стоянки на платных парковках региона. Пока в Липецке платных парковочных пространств нет; в последний раз идея их создания публично обсуждалась на заседании постоянной комиссии горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству в декабре.

Проект закона, по задумке его разработчиков, должен будет внести губернатор Игорь Артамонов. Предлагается изменить обе части статьи регионального КоАП: сейчас он предусматривает штраф для граждан от 500 до 1 тыс. руб. за первое нарушение и от 1 до 2,5 тыс. руб. за повторное. Проектом предлагается установить единые цифры — 1,5 тыс. руб. за первое нарушение и 2,5 тыс. руб. за повторное. Законопроект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Олег Мухин