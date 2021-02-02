Зарплата руководства Фонда газификации Татарстана в 2020 году увеличилась почти на 80%

Среднемесячный зарплатный фонд руководства государственного казенного учреждения (ГКУ) «Главное управление инженерных сетей РТ» (бывший Фонд газификации РТ) в 2020 году увеличился на 77% — с 327,8 тыс. до 580,9 тыс. руб.

Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Так, среднемесячная зарплата генерального директора ГКУ Джаудата Миннахметова в 2020 году возросла более чем в 1,5 раза — с 117,9 тыс. до 179,2 тыс. руб. в месяц. Примерно настолько же увеличились зарплаты его заместителей, а их количество выросло до четырех: еще одним замом с зарплатой 102,5 тыс. руб. стал Фаил Гильмутдинов.

Как писал «Ъ-Казань», в 2020 году ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей в РТ» по инициативе минстроя Татарстана был перерегистрирован в ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан».

Согласно сайту ГКУ, ведомство реализует ряд программ — по обеспечению населения водой, по строительству и капитальному ремонту инженерных сетей и сооружений систем водоотведения, по замене котлов в котельных, обеспечивающих теплоснабжение бюджетных учреждений, по переходу на поквартирную систему отопления, установке блочно-модульных котельных в городах и районах, а также по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах Татарстана.

Учреждение было создано 8 августа 1995 годам сразу после подписания правительством республики соглашения с «Газпромом» по завершению газификации районов, городов и сельских поселений РТ на природном газе. Джаудат Миннахметов является бессменным руководителем.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"