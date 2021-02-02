Горячая тема На планерном совещании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева обсудили вопросы организации питания в учреждениях образования края, а также работу недавно запущенного в эксплуатацию Центра управления регионом

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Акцент на качество питания

По словам главы региона, поручение президента России по обеспечению бесплатным горячим питанием учеников младших классов Краснодарский край выполнил на три года раньше срока. В текущем году на организацию питания в школах и детских садах региона направлено 4 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. Практически во всех учреждениях среднего образования Кубани есть пищеблоки, там, где это необходимо, пристраивают новые.

«Вся эта работа позволила краю на три года раньше срока выполнить поручение президента и обеспечить бесплатным горячим питанием учеников младших классов. Нам важно, чтобы это питание было максимально качественным. Поставки продуктов в школы и детские сады не должны быть просто бизнесом. У нас в крае достаточно сельхозпроизводителей, которые производят качественную продукцию, мы ее можем проверить на каждом этапе»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Как отметил заместитель главы региона Андрей Коробка, время от времени Роспотребнадзор выявляет в учреждениях образования края продукцию, не соответствующую нормам. В основном она поставляется на Кубань из других регионов страны, вызвано это тем, что цена такого продукта ниже, чем у кубанских производителей. «Например, сливочное масло закупили по 380 рублей за килограмм, в то время как его себестоимость— 500 рублей. Качество такой продукции, конечно, низкое»,— отметил Андрей Коробка.

Вениамин Кондратьев поручил в течение месяца проверить школы и детские сады Кубани на качество поставляемых продуктов, особое внимание— уделить районам, в частности Ейскому и Кущевскому, где сейчас значительная часть товаров закупается за пределами края.

«Мы заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса, и они готовы осваивать новые каналы сбыта, в том числе это школы и детские сады. Если нужно, проводите с предпринимателями обучение, как участвовать в торгах, прямых поставках. Наши дети должны получать здоровое питание»,— акцентировал внимание губернатор.

ЦУР мониторит проблемы

На планерном совещании также обсудили работу Центра управления регионом (ЦУР), который был запущен в ноябре прошлого года. С момента своего открытия ЦУР обработал более 5,5 тыс. сообщений. Преимущественно они касаются реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами, сферы водоснабжения и качества медицинского обслуживания.

ЦУР представляет собой координационный центр, который с помощью мониторинга информационного пространства в оперативном режиме обрабатывает сообщения и обращения граждан, а после передает ответственным органам власти. Главные задачи центра— улучшить взаимодействие органов власти с гражданами, обеспечить скорейшее реагирование на обращения. О том, какой объем данных ему приходится обрабатывать, говорит тот факт, что ежегодно в администрацию края поступают более 100 тыс. обращений. Кроме того, свыше 40 тыс. жалоб ее сотрудники отрабатывают в социальных сетях.

«Внедрение Центра управления регионом предложено президентом, и наша задача— максимально использовать его возможности для сохранения стабильности и социально-экономического развития Кубани. ЦУР отслеживает конкретные проблемные ситуации в крае и то, насколько быстро и качественно они решаются в муниципалитетах. Принципиально важно, чтобы специалисты центра также предлагали варианты их решения»,— отметил Вениамин Кондратьев.

По словам руководителя ЦУРа Юрия Шевченко, в данный момент ведется работа над запуском и внедрением платформы обратной связи. «Она называется "Госуслуги. Жалобы" и позволяет сократить время ответа жителям в несколько раз. Эту систему сейчас внедряют и муниципальные образования— шестнадцать из них готовы к полноценному функционированию платформы. Формы обращений сервиса появляются на сайтах муниципальных администраций»,— рассказал Юрий Шевченко.

Первая такая форма установлена на сайте Новокубанского района. Кроме того, в Новороссийске в ближайшее время появится ЦУР муниципального уровня. Опыт города планируется тиражировать и на другие территории.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края