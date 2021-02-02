Локомотив» проиграл «Северстали» в Череповце в матче КХЛ

2 февраля ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостевом матче встречался с череповецкой «Северсталью». Игра в ледовом дворце Череповца закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.

Первый период закончился с минимальным преимуществом хозяев льда. Шайбу на шестой минуте забросил Кирилл Адамчук. Во втором периоде «Северсталь» довела счет до 3:0. Отличились Никита Макеев и Шон Лалонд. После точного броска Андре Петерссона железнодорожники сократили отставание. На пятой минуте третьего периода Антон Ландер отправил вторую шайбу в ворота хозяев площадки. А за семь минут до конца матча «Северсталь» снова делает отрыв в две шайбы. Отличился Макар Хабаров.

«Локомотив» уже обеспечил себе право выступать в плей-офф Кубка Гагарина.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ ярославский клуб снова проводит на выезде. 4 февраля «Локомотив» играет с петербургским СКА.

Антон Антонов