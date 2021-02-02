Ярославль из-за коронавируса недополучил 300 млн рублей

Ярославль по итогам 2020 года недополучил в городской бюджет более 300 млн руб., сообщил 2 февраля на оперативном совещании у мэра города Владимира Волкова, директор департамента финансов мэрии Ярославля Андрей Данц.

Он отметил, что это произошло, главным образом, из-за того, что в первом полугодии прошлого года работа многих предприятий и учреждений была ограничена или приостановлена в связи с введенными мерами по предотвращению распространения коронавируса.

Господин Данц отметил, что в этих условиях в 2020 году Ярославлю удалось выполнить плановые значения по доходам и расходам практически на 100%, а также снизить кредиторскую задолженность прошлых лет в два раза.

В частности, по итогам года доход городского бюджета составил 23,1 млрд руб., что составляет 99,6% от плана, утвержденного муниципалитетом. Муниципальный долг был снижен на 3 млн руб. Кроме того, на обслуживании муниципального долга было сэкономлено 112 млн руб. Эти деньги были направлены на исполнение бюджета в полном объеме. Во втором полугодии областной бюджет выделил Ярославлю средства на компенсацию выпадающих доходов. В бюджет города дополнительно поступило более 320 млн руб.

София Бастрыгина