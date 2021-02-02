Экс-депутата заксобрания отправили под арест за организацию акции в поддержку Навального

Свердловский районный суд признал виновным оппозиционного политика Константина Окунева в организации несанкционированного шествия в поддержку Алексея Навального. Как рассказал «Ъ-Прикамье» адвокат Иван Хозяйкин из адвокатского бюро «Ахметов. Хозяйкин и партнеры», представляющий интересы господина Окунева, оппозиционеру было назначено наказание в виде пяти суток административного ареста. Он был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП (Организация публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении). Напомним, днем Константину Окуневу была вручена повестка о необходимости прибыть в полицию для опроса, после чего в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Очередное шествие в поддержке Алексея Навального состоялось в минувшее воскресение. В ходе мероприятия, которое не санкционировали власти, по разным оценкам, было задержано от нескольких десятков до нескольких сот человек.