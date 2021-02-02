02 февраля, вторник
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В Москве в детском доме произошел пожар

В детском доме на севере Москвы произошел пожар. Эвакуированы более 50 человек, в том числе 38 детей, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве подтвердили факт возгорания. О пострадавших пока не сообщается.

«На Полярной улице произошло возгорание в здании детского дома. В настоящее время эвакуированы 53 человека, из них 38 детей и 15 человек персонала»,— сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание произошло на третьем этаже здания. Детей разместили в близлежащей школе, говорится в сообщении.

Пожарные уже прибыли на место пожара.

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