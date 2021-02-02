Жители Калмыкии могут получить питьевую воду в течение десяти лет

Проблема наличия питьевой воды в Калмыкии должна быть решена в течение десяти лет. Об это глава республики Бату Хасиков заявил во время визита в регион председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

По словам господина Хасикова, сейчас только 7,4% жителей республики централизованно получают качественную питьевую воду.

«Мы сейчас работаем в рамках национального проекта „Чистая вода“, на предусмотренные средства в объеме 640 млн руб., сможем реализовать шесть мероприятий. Кроме того, в индивидуальную программу социально-экономического развития Калмыкии включено проектирование еще 32 объектов»,— отметил Бату Хасиков.

С его слова, совместно с Минстроем России проработан соответствующий план с вариативными решениями возможных источников водоснабжения. Уже разработана соответствующая проектно-сметная документация, и есть экспертное решение, которое позволит в десятилетней перспективе полностью решить этот вопрос.

Ъ-Средняя Волга