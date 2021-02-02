«Интер» – «Ювентус»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 2 февраля

2 февраля «Интер» сыграет с «Ювентусом» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Италии. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на эту игру. На победу «Интера» можно поставить за 2.50, на ничью – за 3.60, на победу «Ювентуса» – за 2.90, на гол из-за штрафной – за 2.65, на незасчитанный гол – за 2.35, на гол головой – за 2.45.

Ставки на игроков

В линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Мартинеса или Роналду можно поставить за 1.70, на голевую передачу Видаля – за 7.00, на гол Бареллы из-за штрафной – за 20.00, на ассист Бентанкура – за 5.50, на желтую карточку Бонуччи – за 4.50, на гол Санчеса и победу «Интера» – за 5.00.

Лаутаро Мартинес

Лаутаро – второй по результативности бомбардир в составе «Интера». В 20 матчах текущего сезона Серии A он забил 10 голов. На гол Мартинеса можно поставить за 2.90, на гол или ассист – за 2.35, на голевую передачу – за 5.00, на гол правой ногой – за 4.00, на то, что Лаутаро забьет первый или последний гол в матче, – за 4.50, на дубль – за 12.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Мартинеса. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол левой ногой за 16.00, голы в обоих таймах за 25.00, автогол за 50.00.

Криштиану Роналду

В 16 матчах этого сезона Серии A на счету Криштиану 15 голов, это лучший результат в «Ювентусе». На гол Роналду можно поставить за 2.30, на голевую передачу – за 4.50, на гол правой ногой – за 2.55, на гол головой – за 10.00, на гол в первом тайме – за 4.50, во втором – за 4.20, на дубль – за 8.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Роналду. Варианты с самыми крупными коэффициентами: первый и последний гол в матче за 14.00, голы в обоих таймах за 16.00, удаление за 40.00.

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