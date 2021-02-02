Продлен арест генералу, обвиняемому в хищении денег Ярославского радиозавода

Военный суд 2 февраля продлил содержание под стражей бывшего заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова до 6 мая 2021 года, сообщает ТАСС. Решение было принято Вторым западным окружным военным судом.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что Халила Арсланова обвиняют в хищении совместно с другими лицами денег у Минобороны. По одному из эпизодов, по данным следствия, было похищено 6,5 млрд руб., выделенных Минобороны предприятию «Ангстрем» и Ярославскому радиозаводу на производство и поставку радиостанций Р-187-П1 вооруженным силам. Обвиняемый свою вину не признает.

Кроме того, Халила Арсланова обвинили в вымогательстве 12 млн руб. у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева.

Антон Антонов