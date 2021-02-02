В Краснодаре перед судом предстанет 21 обвиняемый в мошенничестве с автостраховками

Завершилось расследование уголовного дела в отношении организованной группы, состоящей из 27 жителей Московской области, Краснодарского края и республики Адыгея, которые обвиняются в мошенничестве с целью получения страховых выплат в результате ДТП. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, обвиняемые в период с мая 2016 по апрель 2017, находясь на территории Краснодара и Краснодарского края, инсценировали аварии, затем фальсифицировали дела об административных правонарушениях по ДТП и передавали сфабрикованные сведения в страховую компанию вместе с заявлениями о возмещении вреда.

В результате мошеннических действий страховой организации был причинен ущерб на сумму более 12 млн рублей. По факту совершенных преступлений против участников организованной группы, возраст которых составляет от 23 до 59 лет, были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст.30 ч.4 ст.159.5 и ч. 2 и 4 ст. 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования).

Обвинение предъявлено пока только 21 фигуранту дела, в отношении которых судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще шестеро участников группировки в настоящий момент находятся в федеральном розыске, их местоположение неизвестно. Уголовное дело в отношении этой группы обвиняемых выделено в отдельное производство и расследуется следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару.

После завершения следствия материалы дела были переданы в суд для рассмотрения по существу, в случае обвинительного приговора, преступников ждет наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.

Ольга Логинова