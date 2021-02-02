Депутаты и сенаторы предлагают отменить идентификацию при обмене банкнот в пределах 40 тыс. рублей

В Госдуму внесли законопроект о возможности менять банкноты различных достоинств или поврежденные купюры на новые без предъявления удостоверения личности, если сумма операции не превышает 40 тыс. руб. Согласно проекту, банк сможет запросить документ при подозрении, что операцию хотят провести для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

«Разработанный проект федерального закона позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас организации, оперирующие денежными средствами, (банки, ломбарды, страховые организации) должны идентифицировать клиента перед заменой банкнот, хотя существует ряд исключений из этого правила. Например, идентификация не требуется, если сумма операции меньше 15 тыс. руб. (с использованием карточки — меньше 200 тыс. руб.).

Законопроектом также предлагается проводить упрощенную идентификацию при замене банкнот на сумму более 40 тыс. руб., но не превышающую 100 тыс. руб.

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутат Игорь Моляков (оба — «Справедливая Россия»), Игорь Дивинский, Антон Гетта, Алексей Изотов, Евгений Шулепов (все — «Единая Россия»), а также вице-спикер Совета федерации Николай Журавлев, сенаторы Анатолий Артамонов (глава комитета Совфеда по финансовому рынку), Ахмат Салпагаров и Мухарбий Ульбашев (все — «Единая Россия»).

Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий без идентификации в пределах 40 тыс. руб. оплачивать каско и ОСАГО.