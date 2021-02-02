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Бывшая жена «цапковского» Вячеслава Цеповяза пробудет под домашним арестом еще два месяца

Ростовский областной суд продлил на два месяца домашний арест Наталье Стришней, бывшей жене Вячеслав Цеповяза, участника банды «Цапки», сообщил “Ъ-Юг” адвокат Генрих Хачатуров, представляющий потерпевшего. Наталья Стришняя и ее брат Иван Стришний, который тоже останется под домашним арестом до 6 апреля, обвиняются в вымогательстве у предпринимателя из станицы Кущевской Александра Исюка.

Уголовное дело о вымогательстве было возбуждено летом 2019 года, по версии следствия, в 2010 году Наталья и Иван Стришние заставили его передать им крупную сумму, которую он получил в виде кредита. Фигуранты дела содержались в СИЗО, а затем мера пресечения была изменена на домашний арест. Защита Натальи и Ивана Стришних во время заседания в областном суде настаивала на применении более мягкой меры – залога, однако суд не поддержал эту позицию.

Анна Перова, Краснодар


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