В Ярославской области на поддержку добровольцев выделили 10 млн рублей

В Ярославской области в 2021 году на поддержку добровольчества будет выделено более 10 млн руб. Средства выделяются по региональному проекту «Социальная активность» нацпроекта «Образование», сообщили в пресс-службе областного правительства. Из этой суммы более 7 млн руб. регион получил от Федерального агентства по делам молодежи, став победителем всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Кроме того, более 3,2 млн руб. выделил областной бюджет.

В сообщении отмечается, что на эти деньги будут закуплены ноутбуки, которые направят в волонтерские центры муниципалитетов. Также средства пойдут на проведение образовательных и обучающих программ для волонтеров. Также будет оказана помощь социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим в данной сфере и будет организована информационная кампания, направленная на популяризацию волонтерства и вовлечение граждан в это движение. Кроме того, финансовую поддержку получат четыре проекта-победителя регионального этапа конкурса.

«За прошедший год мы провели 25 крупных мероприятий, направленных на развитие добровольчества. Надеемся, что в этом году нам удастся достичь новых вершин»,— отметила заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике области Ольга Разумова.

София Бастрыгина