Курировавшего предпринимательство сотрудника Ленинской управы Воронежа обвинили в получении взятки

Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела потребительского рынка и предпринимательства управы Ленинского района Александра Сазонова. Об этом сообщили в управлении.

Господина Сазонова обвиняют в двух эпизодах получения взятки в крупном размере. В августе 2015 года, считают в СКР, чиновник потребовал от бизнесмена систематически перечислять ему взятки за беспрепятственную работу якобы незаконно установленного торгового павильона. В феврале 2017-го господин Сазонов, по версии следствия, потребовал того же у другого киоскера. Сумму взяток в СКР оценили в 982 тыс. руб.

Господина Сазонова в июле 2020 года задержали с поличным при получении взятки сотрудники ФСБ, полиции и СКР. Тогда он дал обязательство о явке и был отпущен. В августе муниципальный служащий уволился из управы района.

Сергей Калашников