Коммунисты назвали своих вероятных кандидатов в депутаты Госдумы от Иркутской области

Иркутский обком КПРФ завершил сбор предложений от первичных партийных организаций, городских и районных отделений по кандидатам в депутаты Государственной Думы, выборы которых должны состояться в сентябре этого года. «По 93-му округу (иркутский) серьезным вариантом у нас считается действующий депутат Госдумы Михаил Щапов. Рассматриваем эту кандидатуру», — сообщил вчера на пресс-конференции первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко. Много предложений, по его словам, поступило по 94-му округу (ангарский). Это депутаты заксобрания Евгений Сарсенбаев, Андрей Левченко, Сергей Бренюк, руководитель иркутского горкома КПРФ Сергей Банько, член Ангарского горкома КПРФ Евгений Иванов и сам Сергей Левченко. По 95-му (шелеховский) поступили предложения по депутатам ЗС Ольге Носенко, Виктору Кондрашову, Антону Романову и Андрею Маслову. В список вероятных кандидатов в депутаты по 96-му округу (братский) вошли депутат ЗС Андрей Андреев, мэр Бодайбо Евгений Юмашев. По составу партийного списка поступили предложения по 14 кандидатурам, в их числе Сергей Левченко, Ольга Носенко, Михаил Щапов, Евгений Иванов, Сергей Бренюк, Антон Романов, депутат ЗС Илья Сумароков депутат ЗС Роман Габов, Андрей Андреев. Общепартийный федеральный съезд, где будут выдвигаться кандидаты в депутаты, состоится в июне.

Екатерина Еременко