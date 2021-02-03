Разошлись по миру

Мэрия Новосибирска в рамках мирового соглашения о досрочном расторжении двух концессий на пользование котельными и теплосетями снизила на 49,3 млн руб. сумму денежных претензий к входящему в СГК АО «Сибэко». Компания выплатит муниципалитету за неисполнение обязательств 86% от его изначальных исковых требований. Мэрия объяснила дисконт взаимозачетом и ранее осуществленным взысканием по банковским гарантиям. Стороны сообщают, что расторжение старых концессий было необходимо, в том числе, для заключения новой. Планируется, что по ней обязательства СГК за 10 лет составят 5,5 млрд руб.

Мэрия Новосибирска сообщила о заключении мирового соглашения с АО «Сибэко» (входит в ООО «Сибирская генерирующая компания», СГК) о досрочном расторжении двух теплосетевых концессий. Как следует из текста документа, оно предполагает снижение изначальных требований муниципалитета на 49,3 млн рублей. Это 14% от 343,6 млн руб. — общей суммы «убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами», которую мэрия и МУП «Энергия» предъявила к взысканию «Сибэко». Концессионные соглашения были заключены в конце ноября 2017 года. Мэрия передала «Сибэко» 21 котельную, теплосети микрорайонов Пашино и ОбьГЭС в Новосибирске. Компания должна была с 2018 по 2023 годы провести их модернизацию на 655,2 млн руб. Необходимость досрочного расторжения этих концессионных соглашений мэрия и СГК ранее объясняли неактуальностью отдельных проектов и планами заключить новую концессию, которая охватит почти все теплосетевое хозяйство города. Согласно мировому, старые концессии будут считаться расторгнутыми с 1 июля 2021 года. Помимо представителей мэрии, «Сибэко» и МУП «Энергия», соглашение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По условиям достигнутых договоренностей, «Сибэко» до 15 февраля выплатит мэрии Новосибирска 197,7 и 41,5 млн руб., составляющих стоимость мероприятий, предусмотренных концессиями.

В рамках мирового соглашения мэрия отказалась от требования к компании на 18,5 млн руб., которые концессионер должен был направить на ввод в эксплуатацию котельных на улицах Чулымская и Ельцовская. «Взамен выведенных локальных котельных, АО «СИБЭКО» безвозмездно передает в муниципальную собственность центральные тепловые пункты, расположенные в зонах данных локальных котельных, к которым построены тепловые сети от зоны централизованного теплоснабжения», — пояснили „Ъ-Сибирь” в департаменте энергетики, ЖКХ Новосибирска. Кроме того, мэрия отказалась от взыскания 11,1 млн руб. процентов за неисполнение обязательств по договорам. Причины этого дисконта в мэрии не объяснили. Как уточнил „Ъ-Сибирь” глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Новосибирска, Александр Люлько, еще 19,7 млн руб. убытков из-за неисполнения концессий были исключены из суммы требований, так как муниципалитет ранее уже получил их по банковским гарантиям, которые заключались между концессионером и концедентом.

Во вторник пресс-служба мэрии уточнила, что полученные от «Сибэко» средства планируется этим летом направить на ремонт и техническое перевооружение теплосетевого комплекса города. Кроме того, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что, «заключив мировое соглашение» мэрия готова «выйти на другой уровень отношений с СГК — заключать большую концессию». «С точки зрения управления необходим один хозяин, один центр принятия решений», — говорил он журналистам.

«В настоящее время СГК (ООО «Новосибирская теплосетевая компания» в которой функции управляющей компании выполняет ООО „СГК”) выступает с инициативой заключения нового концессионного соглашения, соответствующие предложения направлены в мэрию Новосибирска», — сообщили „Ъ-Сибирь” в пресс-службе СГК. Условия новой концессии еще обсуждаются. СГК ранее предлагала в течение 10 лет вложить в теплосетевое хозяйство города 5,5 млрд руб.

Адвокат Forward Legal Дарья Овчинникова считает, что частичный отказ концедента и «Энергии» от требований с учетом безвозмездной передачи объектов теплосетевого хозяйства, возведенных им в течение срока действия расторгаемых концессионных соглашений, «выглядит более чем обоснованным». Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин предполагает, что стороны «в какой-то момент пришли к соглашению как они изменят концессионное соглашение, а действия мэрии по обращению в суд и все последующие — лишь для усиления добросовестности». «Чтобы чиновники в случае потенциально возможных уголовных дел могли говорить, что они делали все строго в соответствии с законом, власти обратились за взысканием денег в суд и там заключили мировое соглашение, по которому бюджет получил компенсацию», — считает юрист.

Дарья Решетникова