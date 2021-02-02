Режим повышенной готовности ввели в Нижегородском районе из-за снегопадов

Органы управления и аварийные службы Нижегородского района перевели в режим повышенной готовности до 7 февраля в связи с грядущими обильными снегопадами. Соответствующее постановление главы города Юрия Шалабаева опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Главе администрации района Илье Лагутину поручено, в частности, обеспечить ликвидацию возможных аварий на коммунальных сетях и организовать круглосуточную уборку снега. Домоуправляющим компаниям также рекомендовано убирать снег непрерывно.

По прогнозам Гидрометцентра, снегопад начнется в Нижнем Новгороде 3 февраля и не прекратится до 7 февраля. В остальных районах города вводить режим повышенной готовности не стали.

Анастасия Еремина