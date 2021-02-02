Уголовное дело о незаконной банковской деятельности воронежского ресторатора передано в суд

Прокуратура Воронежской области передала в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении преступной группы, организатором которой считается ресторатор Максим Скоркин. Как сообщили в ведомстве, за семь лет через подконтрольные группе фирмы-однодневки прошло 12 млрд руб.

В окончательной редакции фигурантам дела в зависимости от их роли вменяются создание преступного сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), незаконная банковская деятельность с извлечением особо крупного дохода (п. «а», «б» ст. 172 УК РФ), а также легализация преступно нажитых средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). На скамье подсудимых в Центральном райсуде Воронежа окажутся 27 человек.

По версии следствия, обвиняемые вели незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону. Они зарегистрировали не менее 57 организаций, которые имитировали предпринимательскую деятельность и возвращали обналиченные деньги заказчикам за вознаграждение. С января 2010 года по июнь 2017-го через их счета прошло 12 млрд руб., а доход участников группы превысил 300 млн руб. Часть прибыли в 6 млн руб. была легализована путем оплаты строительства гостинично-банного комплекса на земельном участке в Семилукском районе. По данным прокуратуры, на имущество обвиняемых на сумму около 300 млн руб. наложен арест для обеспечения приговора.

Расследование возбужденного по материалам ГУЭБиПК МВД России и регионального УФСБ уголовного дела, как писал “Ъ-Черноземье”, было завершено в августе 2019 года. С тех пор обвиняемые знакомились с его материалами. Ранее в деле фигурировали 28 обвиняемых, причастность одного их них к инкриминируемым деяниям в результате расследования не подтвердилась. Сумма вменяемого преступного дохода, наоборот, увеличилась с 220 млн руб. до 300 млн руб.

Сам Максим Скоркин, известный как соучредитель воронежских заведений MesTo, «Время Че и ночного клуба Diablo, частично признает вину, отрицая причастность к легализации денег и созданию преступного сообщества. Напомним, в январе 2014 года Ленинский райсуд Воронежа приговорил его к пяти годам условно за уклонение от уплаты налогов и мошенничество в сфере кредитования (ст. 199 и ст. 159.1 УК РФ).

Сергей Толмачев