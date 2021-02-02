Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, по каким характеристикам Геммологический институт Америки будет оценивать культивированный жемчуг.

Мы уже рассказывали в «Стиле», о том, как в прошлом году Геммологический институт Америки пошел навстречу созданному человеком материалу для ювелирных украшений. Осенью он начал выдавать сертификаты с характеристиками, аналогичными характеристикам для природных, для выращенных в лабораториях ограненных алмазов. Теперь GIA сделал еще один маленький шажок для всего человечества, но большой шаг для самого Института. Он представил новые сертификаты для культивированного жемчуга.

Сам культивированный жемчуг сильно старше выращенных в лабораториях алмазов. Первые успешные попытки выращивания последних относятся к середине XX века, а коммерческий успех в ювелирных украшениях — вообще тенденция совсем новая.

Культивированный жемчуг же японец Кокичи Микимото начал выращивать еще в конце XIX века. И с тех пор он практически вытеснил с ювелирного рынка жемчужины природные, оставив их для коллекционеров, готовых заплатить внушительные суммы.

Но вернемся к сертификатам. Теперь в сертификате GIA клиент может получить оценку жемчужины по семи ключевым характеристикам: размер, форма, цвет, блеск, поверхность, слой перламутра и насколько хорошо жемчужины подходят друг к другу, если их в украшении несколько.

На данный момент сертификаты выдаются на три самых распространенных типа жемчуга — Акойя, жемчуг Южных морей и таитянский жемчуг. Оценивать лаборатория готова как неотправленные, так и закрепленные в украшение жемчужины.