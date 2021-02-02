Алексей Текслер и глава «Фортума» подписали соглашение о переводе ТЭЦ-2 на газ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Фортум» Александр Чуваев подписали двухсторонее соглашение о реализации природоохранных мероприятий. Документ предусматривает отказ предприятия от использования в качестве топлива для своих станций бурого угля с высоким содержанием зольности и серы в 2022-2023 годах, сообщает пресс-служба правительства региона. Компания должна обеспечить переход Челябинской ТЭЦ-2 на использование природного газа, что приведете к снижению валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не менее чем на 2,1 тыс. т или порядка 20% от нынешних объемов выбросов станции. По данным губернатора, ТЭЦ-2 – единственная тепловая электростанция в Челябинске, работавшая на угле. «Газ более чем в два раза экологически эффективнее и чище, чем уголь. Принимая эти решения, мы минимизируем объем выбросов. Уже в следующем году полностью прекратится сжигание угля на станции ТЭЦ-2», – заявил Алексей Текслер.

По словам гендиректора ПАО «Фортум», с 2016 года компания вложила в Челябинскую ТЭЦ-2 около 4,2 млрд руб., что привело к снижению выбросов на сегодняшний день на 50%.

На сегодня правительство Челябинской области заключило 27 экологических соглашений с промышленными предприятиями.