Летом 2020 года число туристов в Ростовской области выросло на 30%

В Ростовской области число туристов в летний сезон 2020 года увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это следует из аналитических данных «Сбер Индекса», сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Согласно результатам исследования, регион вошел в топ-10 по росту числа туристов в летний сезон.

Как говорится в сообщении, на туристическую привлекательность повлияла эффективная рекламная кампания, а именно запуск таргетированной рекламы, привлечение блогеров и медийных персон, проведение медиаэкспедиций и съемки трэвел-программ для федеральных каналов. «Совокупные охваты кампании достигли более 10 миллионов просмотров»,— уточняется в сообщении. Одним из инструментов продвижения стало брендирование логотипом «Вольный Дон» самолета «Дон» авиакомпании «Азимут» и международного аэропорта «Платов», участие в проекте «Золотое кольцо Боспорского царства», участие в совместных проектах с Ростуризмом. Что касается форм путешествий, наиболее востребованными стали краткосрочные туры на два-три дня.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, губернатор Ростовской области Василий Голубев в декабре 2020 года стал членом правительственной комиссии по развитию туризма в России.

Наталья Шинкарева