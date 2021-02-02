Нижегородские ТОСЭР привлекли 58 млн рублей инвестиций за год

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Нижегородской области с 2017 года привлекли 130 млн руб. инвестиций по проектам резидентов, из них 58 млн руб. в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В регионе действуют три ТОСЭР: в Сарове (с 2017 года), Володарске (с 2019 года) и в Решетихе (с 2019 года). Там зарегистрированы 13 резидентов. Власти рассчитывают, что в 2021 году будут реализованы новые проекты, и всего удастся привлечь еще 600 млн руб. инвестиций.

«На данный момент готовятся заявки на реализацию проектов на общую сумму порядка 600 млн рублей. Большая часть из них – это высокотехнологичные производства. В результате реализации проектов будет создано порядка 190 рабочих мест»,– сообщил губернатор Глеб Никитин.

Резидентам ТОСЭР предоставляются налоговые льготы: ставка по налогу на прибыль составляет 5% в первые пять лет и 13% в следующие пять. Кроме того, для резидентов Володарска и Решетихи ставка по обязательному пенсионному страхованию составляет 6%, социальному – 1,5%, медицинскому – 0,1%.

Анастасия Еремина