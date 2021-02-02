Эксперты: экология Петербурга в пандемию улучшилась, но временно

Снижение нагрузки на экологию города в период пандемии было и есть, но без устойчивой тенденции. Об этом заявил глава комитета Денис Беляев на пресс-конференции «Интерфакса».

По его словам, во время пандемии были зафиксированы улучшения в окружающей среде, в том числе на особо охраняемых природных территориях, но оптимистично смотреть на эти показатели не стоит. «Неправильно искать плюсы от пандемии, их особо нет. К тому же многие ученые видят многократное увеличение влияния на окружающую среду за счет производства масок и перчаток», — добавил господин Беляев.

При этом Директор Дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга Татьяна Ковалева позитивно оценила снижение антропогенного воздействия на животный мир территорий города. В то же время, по ее словам, осмелевшие животные создают проблемы.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что после ликвидации мусорного полигона «Красный Бор» на его месте планируется установить системы мониторинга воды и почвы.