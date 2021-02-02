Прожиточный минимум на Ямале составит в 2021 году более 17,7 тысячи рублей

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) установило величину прожиточного минимума на 2021 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Согласно постановлению, в расчете на душу населения прожиточный минимум составит более 17 тыс. руб., для трудоспособного населения — более 17,7 тыс. руб., для пенсионеров — более 14 тыс. руб., для детей — более 16,9 тыс. руб.

Уровень прожиточного минимума позволяет определить размер социальной доплаты к пенсии, пособий и других социальных выплат.

Михаил Мананников