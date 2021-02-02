Предпринимателям Ленобласти, получившим субсидии, предоставлена отсрочка

Власти Ленобласти предоставят предпринимателям, получившим в прошлом году субсидии, дополнительные сроки для достижения целевых показателей.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, причина в том, что из-за пандемии некоторые предприниматели не смогут выполнить все условия по соглашениям о предоставлении субсидий. Речь идет о 12 видах субсидий, в том числе на выплаты процентов по кредитам, на экспорт продукции субсидии частным детсадам.

Предпринимателям для получения отсрочки необходимо в срок до 15 февраля направить соответствующее заявление в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.