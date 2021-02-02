Ярославские полицейские спасли из огня трех детей и женщину

В Ярославской области двух сотрудников полиции наградили медалью «За смелость во имя спасения» за спасение женщины с тремя детьми, которые находились в горящем жилом доме, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор полиции Андрей Липилин вручил награды старшему лейтенанту полиции Петру Сапронову и лейтенанту полиции Роману Кобелеву, которые служат в ДПС ГИБДД.

Полицейские во время дежурства по городу утром 17 марта 2020 года заметили пожар в жилом двухэтажном доме в городе Ростове Великом. Сообщив о возгорании в дежурную часть, они до приезда пожарных расчетов оповестили жильцов. На месте выяснилось, что в горящей квартире находилась женщина с тремя детьми. Сотрудники полиции смогли вывести из огня женщину и детей. Пожар был ликвидирован прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС.

София Бастрыгина