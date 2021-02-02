В Казани арестовали подозреваемых по делу о нападении на полицейского

Вахитовский райсуд Казани арестовал двух молодых человек по делу о нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает «Интeрфакс».

Напомним, инцидент произошел во время несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. Тогда полицейского повалили на проезжую часть, после чего с него слетел головной убор. Затем автоинспектор поднялся и попытался поймать митингующих.

Позже подозреваемых задержали. Ими оказались 24-летние жители Казани Никита Ануфриев и Владислав Ерёмин. Первому назначили 14 суток административного ареста, втором — 15.

"Ъ-Казань"