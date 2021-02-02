В Ярославской области на развитие первичной медицины выделили 5 млрд рублей

В Ярославской области выделили более 5 млрд руб. на развитие системы первичной медпомощи населению. Федеральная финансовая поддержка будет оказываться в течение пяти лет, сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации.

На выделенные средства в регионе планируют построить 64 новых модульных зданий, в том числе, одну детскую поликлинику, девять амбулаторий, 52 ФАПа и два офиса врача общей врачебной практики. Кроме того, планируется отремонтировать 282 здания медорганизаций.

В департаменте отметили, что будут проведены закупки 175 единиц автотранспорта и необходимого медицинского оборудования.

Для решения кадровых проблем в системе здравоохранения планируется увеличение зарплат, стимулирующих надбавок и предоставление жилья специалистам.

«Комплексное обновление первичного звена медпомощи в области рассчитано до 2025 года. Уже сейчас мы прорабатываем наиболее эффективные механизмы решения всех поставленных задач»,— отметил директор департамента Василий Тубашов.

София Бастрыгина