Представители прокуратуры попросили оставить приговор экс-главе Удмуртии Соловьеву

Представители прокуратуры, которые присутствуют на рассмотрении апелляции осужденного экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, попросили оставить приговор без изменения, а жалобу без удовлетворения. Об этом сообщает корреспондент “Ъ-Удмуртия” с Верховного суда республики.

Также представители прокуратуры отметили, что не увидели ясной картины в выступлении стороны защиты, которое состоялось ранее. По их мнению, все доводы уже были учтены судом.

Напомним, что октябре 2020 года Завьяловский райсуд признал Александра Соловьева виновным в получении взяток. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в 275 млн руб.