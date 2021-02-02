В Деме появится новый автобусный маршрут

Из центра Уфы в Демский район будет ходить новый маршрут, сообщил сегодня на оперативном совещании в администрации города заместитель начальника управления транспорта и связи Владимир Петров. Автобус «Башавтотранса» №14 начнет курсировать по маршруту от ТСК «Пушкинский» до микрорайона «Серебряный ручей» с 8 февраля. Он будет работать по регулируемому тарифу, сообщил господин Петров.

Рейс запустят благодаря многочисленным обращениям жителей микрорайона «Серебряный ручей» с просьбой запуска социального маршрута в центр города, отметил глава администрации Уфы Сергей Греков.

Майя Иванова