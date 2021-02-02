В Адыгее экс-начальника отряда МЧС осудили за махинации с ремонтом автомобилей

В Майкопе суд вынес приговор бывшему начальнику отряда МЧС по республике Адыгея, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР региона.

По данным ведомства, в 2013 году обвиняемый попросил своего знакомого руководителя коммерческой компании заключить два фиктивных договора на ремонт автомобильной техники, принадлежащей ГУ МЧС республики. Их объем составил 290 тыс. руб. После заключения договоров, не собираясь их исполнять, сотрудник ведомства попросил своего знакомого вернуть деньги. В дальнейшем он потратил их по своему усмотрению.

Уголовное дел в отношении начальника отряда возбудили по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). За совершенное преступление его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Алексей Белянин