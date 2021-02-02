В Ярославской области цены на основные продукты питания ниже среднероссийских

В Ярославской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в декабре 2020 года составила 4,2 тыс. руб., что на 3% ниже, чем в среднем по России, и на 7% ниже, чем по ЦФО, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора Дмитрия Миронова, в регионе с конца 2020 года ведется работа по стабилизации цен на основные продукты.

«Мы постоянно ведем мониторинг стоимости продуктов питания и их складские запасы. Сейчас их хватит на 39 дней торговли, что больше, чем на ту же дату прошлого года. Кроме того, в Ярославской области около 1 тыс. магазинов и три оптовых организации присоединились к соглашению между Минпромторгом и Минсельхозом России, крупными федеральными торговыми сетями, поставщиками и отраслевыми ассоциациями производителей о снижении и поддержании отпускных и розничных цен на отечественный сахар-песок и подсолнечное масло»,— отметил господин Миронов.

Губернатор уточнил, что в области предусмотрели софинансирование федеральной субсидии на поддержку мукомольных и хлебопекарных предприятий. Благодаря применению комплексных мер регион сдерживает цены на основные продовольственные товары.

Ярославльстат сообщает, что с 11 по 25 января 2021 года в среднем по региону цена подсолнечного масла снизилась на 0,9% и составила 119,02 руб. за один литр, что меньше средней цены по ЦФО. В частности, в Рязанской области средняя цена подсолнечного масла составляет 121,16 руб. за один литр, а в Костромской области – 129,48 руб. за один литр.

По данным статистического ведомства, сахар в области подешевел на 0,7% до 48,02 руб. за 1 кг. Средняя цена на молоко в регионе снизилась на 2% до 50,47 руб. за один литр. Также в регионе цены на муку и хлеб ниже средних по ЦФО.

Антон Антонов