246 единиц коммунальной техники чистили Воронеж после снегопада

После начавшегося вечером понедельника и продолжавшегося в ночь на вторник снегопада и ледяного дождя улицы Воронежа чистили в ночную смену 246 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Коммунальщики за ночь израсходовали 1,77 тыс. т песко-соляной смеси для обработки дорог и тротуаров, вывезли из города 8,7 тыс. кубометров снега. Уборка улиц Воронежа продолжилась утром и днем вторника, отметили в мэрии.

«В результате обработки песко-соляной смесью движение транспорта по магистралям города будет безопасным при условии соблюдения правил дорожного движения»,— подчеркнули в городской администрации, попросив водителей «быть взаимовежливыми и аккуратными, выбирать скорость и манеру вождения в соответствии с погодными и дорожными условиями».

Синоптики ожидают, что снегопад в городе усилится после 18 часов и будет продолжаться до раннего утра среды

В мэрии также прокомментировали вызвавшее критику в соцсетях состояние дорожного покрытия на Северном мосту через водохранилище. Там отметили, что «в связи с практически ежедневными переходами температуры через ноль на асфальтовым покрытии моста, которое укладывалось три года назад, возникают локальные дефекты», но они «по мере выявления» устраняются подрядчиком в рамках гарантийных обязательств литым асфальтом, которым можно работать при низких температурах.

Деформационные швы моста, замененные два года назад, «находятся в отличном состоянии, не разошлись, не просели, в полном объеме выполняют свою функцию компенсации температурных колебаний конструктивных элементов сооружения и не требуют проведения никаких работ», заявили в мэрии. «Предшовная зона для большего комфорта автомобилистов была покрыта современными полимерными материалами, она требует периодического текущего содержания, так как под давлением движущегося транспорта обретает колейность. Нарекания будут устраняться при наступлении подходящих погодных условий в рамках гарантийных обязательств»,— объяснили в пресс-службе мэрии.

Сергей Калашников