В Татарстане в выходные похолодает до 24 градусов мороза В республику возвращается морозная погода

В ближайшие выходные в Татарстане столбики термометров опустятся до 24°, днем ожидается -17..-22°. Осадков не прогнозируется, передает Гидрометцентр.

При этом завтра, 3 февраля, в Татарстане сохранится снежная погода. Ночью температура составит -10..-15, днем — -5..-10. 4 февраля, в четверг, в Татарстане прогнозируют снег, слабую метель и гололед. Ночью похолодает до -7..-12, днем потеплеет до +1..-4.

Аналогичная погода ожидается в регионе и в пятницу. Ночью температура составит -4..-9, днем — 0..-5.

"Ъ-Казань"