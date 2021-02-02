Жителя Ростова будут судить за нападение на инкассаторов и хранение оружия

В отношении 47-летнего ростовчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2,3,4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств). Кроме того, 19-летний житель Ростова проходит в качестве обвиняемого в совершении кражи. Дела переданы в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По данным следствия, 47-летний подозреваемый в сентябре 2018 года и в октябре 2019 года вечером совершил нападения на инкассаторов около здания в пер. Певчем в Ростове. Во время нападения он применил боевую ручную осколочную наступательную гранату и пистолет. В результате два инкассатора и водитель получили телесные повреждения. Инкассаторы отразили нападение и скрылись, поэтому мужчина не смог похитить более 20 млн руб.

В октябре 2019 года 47-летний подозреваемый совершил кражу с 19-летним сообщником из дома 59-летней женщины на ул. Узорной. Он был обнаружен местным жителем, скрываясь от которого произвел в него не менее шести выстрелов из самодельного огнестрельного оружия. Довести преступный умысел мужчина не смог. Кроме того, правоохранители подозревают 47-летнего ростовчанина в разбойном нападении на работника пункта приема металла на ул. Бодрой и хищении его денег, а также в незаконном приобретении, ношении и хранении гранат со взрывателем, тротиловой шашки, нескольких пистолетов и патронов к ним.

Наталья Шинкарева