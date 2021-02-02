Жителю Удмуртии изменили условное наказание не реальный срок за пьяное вождение

Жителю поселка Игра, которого ранее осудили за пьяное вождение (ст. 264.1 УК РФ), изменили наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно на реальный срок в колонии-поселении. Такое решение приняла коллегия по уголовным делам Верховного суда Удмуртия по представлению прокурора, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отметим, что осужденный уже был дважды судим за совершение аналогичного преступления ранее. 18 августа 2020 года он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, после чего был задержан сотрудниками ГИБДДД. Прокурор внес на изначальный приговор представлениями с доводами, что ранее судимый водитель не сделал должных выводов и не встал на путь исправления.