Апелляционный суд оставил без изменения приговор Светлане Прокопьевой

Судебная коллегия по уголовным делам апелляционного военного суда оставила в силе приговор первой инстанции по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которая была осуждена за оправдание терроризма через СМИ (ч. 2 ст. 205.2).

Адвокаты госпожи Прокопьевой настаивали на том, что эксперты со стороны обвинения ввели суд в заблуждение выводами о содержащихся в колонке «Репрессии против государства» признаках оправдания терроризма. Даже заключение было написано на поддельном бланке Хакасского госуниверситета (он отрицает причастность к экспертизе).

Тем не менее прокурор на заседании апелляционного суда настаивал на том, что

Светлана Прокопьева является «рупором стран Запада», а также сказал, что ее колонка «не про терроризм, а про правоохранительные органы и формирование о них отрицательного мнения и, как следствие, формирование протестных настроений».

Напомним, что по итогам первого суда журналистка была признана виновной и приговорена к штрафу в 500 тысяч рублей. Обвинение запрашивало для нее шесть колонии.

Олег Дилимбетов