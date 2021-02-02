Школы Удмуртии получили 15 автобусов за 24,1 млн рублей

Районам Удмуртии передали 15 новых школьных автобусов марки «ГАЗ», в которых от 15 до 22 мест. Общая стоимость автотехники составила 24,1 млн руб., сообщает пресс-служба минобрнауки республики со ссылкой на министра Светлану Болотникову.

«У нас большая часть школьников учится в сельской местности, исходя из этого школьных маршрутов очень много — более 600. 382 автобуса ежедневно курсируют по республике. Конечно, потребность прошлого года пока не обеспечена на 100%. Всего в 2020 году нам пришло 37 федеральных автобусов — накануне Нового года уже вручили партию, сегодня вручаем еще 15 машин для районных школ, где назрела острая необходимость»,— отметила госпожа Болотникова.

Отметим, что все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, проблесковыми маячками и другими устройствами. В ближайшее время школам Удмуртии передадут еще пять автобусов марки Ford.