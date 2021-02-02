Воронежским транспортным прокурором назначен Александр Корнюшкин

Старший советник юстиции Александр Корнюшкин родился 16 января 1982 года в селе Высокое Лискинского района Воронежской области. В 2004 году закончил юрфак Воронежского госуниверситета. В прокуратуре начал работать с 2003-го. Занимал должности старшего помощника лискинского межрайонного прокурора, работал в прокуратуре Воронежской области в отделе по обеспечению участия в гражданском и арбитражном процессе.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре начал службу в отделе по надзору за исполнением законов, процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, работая при этом в Воронеже. Впоследствии стал замом липецкого транспортного прокурора. Белгородским транспортным прокурором господин Корнюшкин был с мая 2021 года.