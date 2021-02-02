02 февраля, вторник
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воронежским транспортным прокурором назначен Александр Корнюшкин

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил на должность воронежского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Александра Корнюшкина. Об этом сообщили в надзорном ведомстве уточнив, что господин Корнюшкин уже приступил к исполнению служебных обязанностей.

Ранее господин Корнюшкин был белгородским транспортным прокурором.

Старший советник юстиции Александр Корнюшкин родился 16 января 1982 года в селе Высокое Лискинского района Воронежской области. В 2004 году закончил юрфак Воронежского госуниверситета. В прокуратуре начал работать с 2003-го. Занимал должности старшего помощника лискинского межрайонного прокурора, работал в прокуратуре Воронежской области в отделе по обеспечению участия в гражданском и арбитражном процессе.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре начал службу в отделе по надзору за исполнением законов, процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, работая при этом в Воронеже. Впоследствии стал замом липецкого транспортного прокурора. Белгородским транспортным прокурором господин Корнюшкин был с мая 2021 года.

Сергей Калашников


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Самое читаемое

Агропром

Новости компаний

Актуальное

Профиль пользователя