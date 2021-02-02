ГК «Ростов-Дон» выиграл у «Астраханочки» в гостевом матче

Гандбольный клуб «Росто-Дон» обыграл клуб «Астраханочка» 1 февраля в матче Суперлиги Париматч 20/21 со счетом 28:18. Игра проходила на площадке астраханских соперниц. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Счет открыл «Ростов-Дон», а астраханская команда распечатала ворота на 4-й минуте матча. На 24-й минуте удаление на две минуты получила Лагерквист, потом желтую карточку получил главный тренер за то, что «ярко выражал свои эмоции». Первый тайм закончился со счетом 11:9 в пользу «Астраханочки». В начале второй половины матча «Астраханочка» удерживала преимущество, но позже счет сравнялся до 14:14.На 42-й минуте Борщенко реализовала пенальти, и «Ростов-Дон» вышел вперед. К 49-й минуте табло счет был 16:21 в пользу «Ростов-Дона». Игра завершилась со счетом 18:28 в пользу «Ростов-Дона».

Следующий матч Лиги чемпионов 20/21 «Ростов-Дон» сыграет с «Кримом Меркатором» в Любляне 6 февраля.

Наталья Шинкарева