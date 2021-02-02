Апелляционная коллегия Верхового суда не восстановила статус экс-судье Елене Хахалевой

В Москве прошло заседание апелляционной коллегии Верховного суда РФ, которая рассмотрела жалобу бывшей судьи краснодарского краевого суда Елены Хахалевой на решение о лишении ее статуса, сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе Верховного суда. Решение дисциплинарной коллегии признано законным и оставлено без изменений.

Судья Хахалева, которая была председателем административной коллегии краснодарского краевого суда, оказалась в центре скандальной истории в 2017 году, когда в интернете появились видеозаписи роскошной свадьбы ее дочери. В 2019 году Елена Хахалева ушла с поста председателя коллегии, а новый председатель суда Алексей Шипилов, сменивший в этой должности родственника госпожи Хахалевой Александра Чернова, инициировал проверку, которая установила, что за три года судья Хахалева отсутствовала на рабочем месте 128 дней, причем часть этого времени она провела за пределами России. За неоднократные нарушения дисциплинарная коллегия Верхового суда РФ в октябре 2020 года досрочно прекратила полномочия судьи Хахалевой и лишила ее первого квалификационного класса.

Анна Перова, Краснодар